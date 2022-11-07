В населенном пункте Каховка Херсонской области российско-оккупационные войска проводят поиски диверсионных групп и корректировщиков огня.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Задержанных вывозят в Горностаевку и под пыткой выбивают из них показания. Этим они продолжают грубо нарушать законы и обычаи ведения войны в отношении гражданского населения.
Аналогичные мероприятия проходят в населенных пунктах Луганской области Боровское и Щедрищево: массовые обыски, изъятие мобильных телефонов, похищение вывозимых в неизвестном направлении людей.
В Генштабе также отмечают, что в Херсоне оккупанты, переодетые в гражданскую одежду, занимают помещения мирных граждан и укрепляют внутри позиции для ведения уличных боев.
Одновременно российские пропагандистские журналисты планируют в городе снимать видеоматериалы на тему уничтожения мирного населения Силами обороны Украины.
Напомним, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 147 огневых задач , а авиацией отработаны два результативных вылета.
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Cui prodest?Станіслав Мартиросов
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В населенном пункте Каховка Херсонской области российско-оккупационные войска проводят поиски диверсионных групп и корректировщиков огня.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Задержанных вывозят в Горностаевку и под пыткой выбивают из них показания. Этим они продолжают грубо нарушать законы и обычаи ведения войны в отношении гражданского населения.
Аналогичные мероприятия проходят в населенных пунктах Луганской области Боровское и Щедрищево: массовые обыски, изъятие мобильных телефонов, похищение вывозимых в неизвестном направлении людей.
В Генштабе также отмечают, что в Херсоне оккупанты, переодетые в гражданскую одежду, занимают помещения мирных граждан и укрепляют внутри позиции для ведения уличных боев.
Одновременно российские пропагандистские журналисты планируют в городе снимать видеоматериалы на тему уничтожения мирного населения Силами обороны Украины.
Напомним, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 147 огневых задач , а авиацией отработаны два результативных вылета.