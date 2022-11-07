Российские оккупационные войска продолжат наносить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры в Украине. Главная цель оккупантов — ее полное уничтожение.

Об этом во время брифинга сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, пишет НВ.

– Главная цель – это энергетика. Они используют спектр вооружения, который им доступен… Им нужно достичь цели, которую они поставили. Это удары по всей критической инфраструктуре. Это не только энергетика, потому что враг уже наносил удары по гидротехническим сооружениям, — заявил Юрий Игнат.

По словам представителя командования, РФ не имеет очевидных успехов на фронте, но есть проблемы с техникой и человеческими ресурсами.

— Поэтому в осенне-зимний период они хотят бить по энергетическим объектам в первую очередь, потому что от этого зависят многие факторы жизнедеятельности людей. Этот воздушный терроризм будет продолжаться, – сказал Юрий Игнат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия может готовить новые массовые удары по украинской энергетической инфраструктуре. Для этого он может использовать иранские ракеты.