Вблизи захваченного русскими войсками Мариуполя Донецкой области зафиксировали более 1500 новых могил.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на спутниковые снимки Maxar.

Благодаря спутниковым снимкам с весны можно было увидеть, как увеличиваются места массовых захоронений вблизи Мариуполя, расположенные в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном.

Центр информационной устойчивости (CIR) проанализировал снимки из Старого Крыма и пришел к выводу, что с июня, из последнего анализа изображений, там выкопали 1500 новых могил.

Три массовых захоронения в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном неуклонно растут.

Мариупольчанка Ольга Сагирова одна из тех, кто не знает о телах погибших родственников. 11 марта она потеряла мужа во время российского авианалета.

— Мои ноги были полузасыпаны, так что я не могла даже двигаться. Когда ко мне медленно вернулся слух, я услышала где-то голос мужчины: «Ольга, помоги мне, выкопай меня», — вспоминает женщина.

Мужчину вытащить женщине не удалось. Ольга также лишилась родителей и сестры. Ей не удалось получить информацию об их телах. Возможно, они похоронены в местах массового захоронения. И таких историй тысячи.

В целом, по оценке, с начала полномасштабной войны там было выкопано более 4600 могил, хотя сколько там похоронено тел — неизвестно. В мае защитники Мариуполя сообщали, что россияне убили более 25 тысяч гражданских в городе.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что основными факторами сверхвысокого уровня смертности в захваченном Мариуполе являются реальные условия выживания, возрастной состав населения в городе и коллапс медицинской системы.

— Мы достаточно долго разбирались и предоставляли массивы данных Hilary Andersson, чтобы мир знал правду о Мариуполе, который россияне продолжают убивать даже без бомб, — пишет Петр Андрющенко.

Ранее сообщалось, что после длительного периода непрерывных бомбардировок и оккупации города Мариуполь оно оказалось прямо на грани катастрофы накануне отопительного сезона.