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После длительного периода непрерывных бомбардировок и оккупации города Мариуполь оно оказалось прямо на грани катастрофы накануне отопительного сезона.
Соответствующее фотодоказательство опубликовал в своем Телеграмм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
На опубликованных фотографиях – просьба о помощи, люди замерзают.
— Мариуполь. Пр. Металлургов, 37. Отчаянный крик о помощи от жителей. «Мы замерзли. HELP!». Отопительный сезон от оккупантов в разгаре, – отметил он.
Напомним, в Мариуполе и Мариупольском районе фиксируется активное движение техники российских войск.
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После длительного периода непрерывных бомбардировок и оккупации города Мариуполь оно оказалось прямо на грани катастрофы накануне отопительного сезона.
Соответствующее фотодоказательство опубликовал в своем Телеграмм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
На опубликованных фотографиях – просьба о помощи, люди замерзают.
— Мариуполь. Пр. Металлургов, 37. Отчаянный крик о помощи от жителей. «Мы замерзли. HELP!». Отопительный сезон от оккупантов в разгаре, – отметил он.
Напомним, в Мариуполе и Мариупольском районе фиксируется активное движение техники российских войск.