В Баштанском районе Николаевщины российские войска повредили жилые дома, линию электропередач, здание культуры, учебное заведение и местный рынок.

Об этом сообщили в Николаевской ОВО.

Вчера, 7 ноября, с 08:45 враг наносил удары по населенному пункту Первомайской громады. Попадания были по объекту промышленной инфраструктуры и за пределами населенного пункта. Пострадавших нет.

Также вчера с 10.00 были обстрелы по территории населенного пункта Куцурубской громады. Попадание за пределами пункта. Как сообщает, ОК «Юг» враг обстреливал громаду из РСЗО «Град». Пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, днем, 7 ноября, ориентировочно в 13:30 обстрелам подвергся населенному пункту Шевченковской громады. В результате чего поврежден газопровод, который сейчас восстановлен. Ранения получил один человек.

Вечером, 7 ноября, в 18:00 из-за обстрелов населенного пункта Галицыновской громады поврежден объект инфраструктуры. Последствия повреждений уточняются. Пострадавших нет.

Вчера, 7 ноября, с 10:00 до 19:00 и в 21:50 под обстрелами находились три населенных пункта Широковской гррмады. В результате чего повреждены три жилых дома, линия электропередач, дом культуры, учебное заведение и местный рынок. Пострадавших нет.

Также вчера с 10:00 до 15:00 обстрелы подверглись окрестностям населенного пункта Ингульской общины. Повреждений и пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы Березнеговатской громады. Так, вчера в 15:35, 18:10, 18:45 и 21:30 обстрелы были между и за пределами населенных пунктов. Пострадавших нет. Подробная информация уточняется.

Напомним, что наша авиация врагу нанесла восемь ударов, из которых два по опорным пунктам, четыре по системам противовоздушной обороны и два по скоплению вражеской техники в Бериславском, Баштанском и Херсонском районах.