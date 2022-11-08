Наша авиация нанесла врагу восемь ударов, из которых два по опорным пунктам, четыре по системам противовоздушной обороны и два по скоплению вражеской техники в Бериславском, Баштанском и Херсонском районах.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 180 огневых задач, сообщает Оперативное командование «Юг».
Подтвержденные потери врага составляют:
Также, по уточненной информации, в ночь на воскресенье в Голой Пристани были уничтожены существенные запасы топлива оккупантов.
Ранее сообщалось, что авиация Сил обороны нанесла по врагу 18 ударов. Под поражение оказались 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны оккупантов.
До этого украинские военные сбили два вертолета Ка-52 «Аллигатор» и один БПЛА «Мерлин». Также ВСУ поразили район сосредоточения российских оккупационных войск в Херсонской области.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Наша авиация нанесла врагу восемь ударов, из которых два по опорным пунктам, четыре по системам противовоздушной обороны и два по скоплению вражеской техники в Бериславском, Баштанском и Херсонском районах.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 180 огневых задач, сообщает Оперативное командование «Юг».
Подтвержденные потери врага составляют:
Также, по уточненной информации, в ночь на воскресенье в Голой Пристани были уничтожены существенные запасы топлива оккупантов.
Ранее сообщалось, что авиация Сил обороны нанесла по врагу 18 ударов. Под поражение оказались 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны оккупантов.
До этого украинские военные сбили два вертолета Ка-52 «Аллигатор» и один БПЛА «Мерлин». Также ВСУ поразили район сосредоточения российских оккупационных войск в Херсонской области.