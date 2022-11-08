Наша авиация нанесла врагу восемь ударов, из которых два по опорным пунктам, четыре по системам противовоздушной обороны и два по скоплению вражеской техники в Бериславском, Баштанском и Херсонском районах.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 180 огневых задач, сообщает Оперативное командование «Юг».

Подтвержденные потери врага составляют:

32 оккупанта

зенитно-ракетный комплекс «Стрела»

танк

2 пушки-гаубицы

8 единиц авто-бронетехники

склад боеприпасов в Бериславском районе

Также, по уточненной информации, в ночь на воскресенье в Голой Пристани были уничтожены существенные запасы топлива оккупантов.

Ранее сообщалось, что авиация Сил обороны нанесла по врагу 18 ударов. Под поражение оказались 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны оккупантов.