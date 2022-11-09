В Умани Черкасской области четырехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа.

Спасти ребенка не удалось, девочка скончалась в реанимации от телесных повреждений, сообщили в полиции Черкасской области.

Девочка была в квартире одна, ее мать пошла забирать старшего ребенка из садика, где находился отец, не сообщается.

Ребенок подставил табуретку, вылез на подоконник и самостоятельно открыл окно, из которого выпало. Девочку госпитализировали в реанимационное отделение Уманской центральной больницы, где она скончалась.

«Родители раньше в поле зрения правоохранителей не попадали и семья не состояла на учете службы по делам детей», - отметили в полиции.

Впрочем, следователи квалифицировали событие по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время идет выяснение всех обстоятельств.

Напомним, 6 лет назад в городе Первомайске Николаевской области трехлетняя девочка выпала из окна седьмого этажа, в результате чего умерла.