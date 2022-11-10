Российские власти принудительно депортировали гражданских лиц из временно оккупированных районов Украины, которые являются военным преступлением и, вероятно, преступлением против человечности.

Об этом говорится в новом докладе правозащитной организации Amnesty International, опубликованном 10 ноября, пишет «Суспільне».

Доклад под названием «Как тюремный конвой: Незаконное перемещение по России гражданских лиц в Украине и злоупотребление во время «фильтрации», подробно описывает, как российские и подконтрольные России силы принудительно вывозили гражданских лиц из оккупированной Украины дальше на подконтрольные России территории или в Россию. Во время этого процесса детей разлучали с их семьями, что является нарушением международного гуманитарного права.

Люди рассказали Amnesty International о том, как их заставляли проходить через жестокие процедуры проверки, известные как «фильтрация», что иногда приводило к произвольному задержанию, пыткам и другим видам жестокого обращения.

— Развод детей с их семьями и вынужденное переселение людей в сотне километров от их домов является еще одним доказательством жестоких страданий, причиненных российским вторжением гражданскому населению Украины, — заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Тактика России по принудительному перемещению и депортации является военным преступлением. Amnesty International считает, что эти действия должны быть расследованы как преступление против человечности.

Организация задокументировала случаи, когда члены определенных групп — в том числе дети, пожилые люди и люди с инвалидностью — были принудительно перемещены в другие оккупированные Россией районы или незаконно депортированы в Россию. В одном случае женщину разлучили с ее 11-летним сыном во время фильтрации, задержали и не позволили ей воссоединиться с ним, что является явным нарушением международного гуманитарного права.

Люди, задержанные во время фильтрации, сообщили Amnesty International, что их подвергали пыткам и другому жестокому обращению, в частности, избивали, пытали электрошоком и угрожали казнью. Другим отказывали в пище и воде, многие содержались в опасных условиях.

Amnesty International опросил 88 человек из Украины. Большинство из них – гражданские лица из Мариуполя, а также гражданские лица из Харьковской, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Большинство из них, особенно из Мариуполя, описали принудительные условия, означавшие, что у них не было иного выбора, кроме как выехать в Россию или другие оккупированные Россией территории.

На момент проведения интервью все они кроме одного находились на подконтрольной Украине территории или в безопасной стране Европы. Один человек оставался на оккупированной Россией территории.

Напомним, летом произошел громкий скандал из-за одного из докладов организации. В Amnesty International заявили, что украинские военные якобы создают базы в жилых районах, школах и больницах, чем подвергают опасности мирное население.

После этого в украинском офисе Amnesty International заявили, что не участвовали в подготовке и распространении доклада, в котором говорится, что ВСУ подвергают опасности мирных жителей.

А глава украинского офиса международной правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук уволилась из-за несогласия с подходом международного руководства АИ.