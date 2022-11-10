Днем 10 ноября русские военные взорвали передающий центр херсонской телебашни.

Об этом региональному представителю Института массовой информации сообщили местные жители.

По словам собеседников, сама телебашня цела.

Кроме того, россияне взорвали часть вышек мобильной связи и обесточили город.

Связь с внешним миром есть только в районе Антоновки, что недалеко от Херсона.

Кроме того, оккупанты перед сдачей города взорвали котельные и облэнерго, пишет местное издание «Мост».

Напомним, за прошедшие сутки наши войска на стыке Херсонщины и Николаевщины подвинули линию фронта на 7 километров. Освободили почти 260 квадратных километров и 12 населенных пунктов.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили поселок Киселевка Херсонской области. Таким образом, под контроль взят водопровод, через который в Николаев поступала вода из Днепра.

Ранее сообщалось, что в Херсонском направлении с 1 октября Вооруженные силы Украины продвинулись в глубину обороны врага на 36,5 км.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины на юге продвигаются осторожно, чтобы контрнаступление пошло с наименьшими потерями, потому что враг не собирается сдавать позиции без боя.