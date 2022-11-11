В Николаеве из-под завалов пятиэтажного дома извлечены тела еще троих погибших.

Об этом сообщают в ГСЧС Украины в Николаевской области.

Напомним, что предварительно было известно о двух погибших и двух раненых людях. Удар по дому был нанесен ночью в 03:05.

Тела еще троих погибших спасатели изъяли из-под завалов позже, около 09:20. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, в октябре россияне ночью попали в пятиэтажку в Николаеве - люди оказались под завалами.