В понедельник, 14 ноября, российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня прибрежную полосу Очаковской громады Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Сегодня, 14 ноября, с 04:56 враг наносил удары РСЗО по прибрежной полосе Очаковской громады. Пострадавших нет, – отметил он.

Он также сообщил, что в Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, что авиаторы ВСУ поразили 4 района сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники на левом берегу Херсона.