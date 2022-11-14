Чистая прибыль государственного ПриватБанка за 9 месяцев 2022 года составила 13,8 млрд. гривен. Это на 7,4 млрд гривен (на 54%) меньше, чем результат за соответствующий период в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе, с начала войны банк ввел ряд мер по снижению кредитной нагрузки (приостановка начисления процентов, кредитные каникулы, реструктуризация). Кроме того, из-за снижения платежеспособности населения, особенно в красных зонах, за 9 месяцев текущего года банк сформировал 9,4 млрд гривен резервов под кредитные риски.

— Введенные с начала войны льготы клиентам и отмененные комиссии повлияли на снижение чистого комиссионного дохода на 2,7 млрд. гривен по сравнению с прошлым годом, — говорится в сообщении. Так, доходы от платежей в розничных торговых сетях (эквайринга) составили половину уровня предыдущего года при относительно неизменном объеме транзакций.

В то же время, на 1 ноября 2022 года остатки на текущих счетах клиентов в гривне выросли на 43% по сравнению с началом года.

Напомним, к концу этого года инфляция в Украине ускорится до 30%, а экономика сократится почти на 32% из-за разрушительных последствий российской агрессии.