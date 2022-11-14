|Скорость ветра:
|2.1 м/с
|Восход солнца:
|06:53
|Заход солнца:
|16:19
|Температура завтра:
|+10 C°
|Скорость ветра:
|1.6 м/с
|Восход солнца:
|07:09
|Заход солнца
|16:14
|Температура завтра:
|+8 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.8 грн
|40.3 грн
|EUR
|39.9 грн
|40.9 грн
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре причины, почему Украина не может и не намерена «замораживать» контрнаступление зимой.
Об этом он сказал в интервью изданию Der Standard.
— У Украины нет никаких причин положить конец этому наступлению, — отметил Михаил Подоляк.
По его словам, во-первых, если Украина остановится, Россия будет использовать время для подготовки войск, отправки этих войск в Украину и укрепления своих позиций.
— Во-вторых, Украина должна двигаться по всем направлениям. В Запорожье и Луганске тоже идет война. Мы должны продолжать сражаться на всех фронтах. В-третьих, Россия находится в очень деморализованном состоянии. После того, как Херсон вернулся в Украину, россияне впали в депрессию, — добавил советник Офиса президента.
Михаил Подоляк также подчеркнул, что четвертый момент состоит в том, что в случае замедления украинского наступления западные партнеры могут устать от войны и настаивать на переговорах. Россия не хочет переговоров, пока она полностью проигрывает в войне.
Напомним, еще в июле главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис прогнозировал, что война России против Украины, скорее всего, «завершится через четыре-шесть месяцев и превратится в своеобразный замороженный конфликт».
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре причины, почему Украина не может и не намерена «замораживать» контрнаступление зимой.
Об этом он сказал в интервью изданию Der Standard.
— У Украины нет никаких причин положить конец этому наступлению, — отметил Михаил Подоляк.
По его словам, во-первых, если Украина остановится, Россия будет использовать время для подготовки войск, отправки этих войск в Украину и укрепления своих позиций.
— Во-вторых, Украина должна двигаться по всем направлениям. В Запорожье и Луганске тоже идет война. Мы должны продолжать сражаться на всех фронтах. В-третьих, Россия находится в очень деморализованном состоянии. После того, как Херсон вернулся в Украину, россияне впали в депрессию, — добавил советник Офиса президента.
Михаил Подоляк также подчеркнул, что четвертый момент состоит в том, что в случае замедления украинского наступления западные партнеры могут устать от войны и настаивать на переговорах. Россия не хочет переговоров, пока она полностью проигрывает в войне.
Напомним, еще в июле главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис прогнозировал, что война России против Украины, скорее всего, «завершится через четыре-шесть месяцев и превратится в своеобразный замороженный конфликт».