Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре причины, почему Украина не может и не намерена «замораживать» контрнаступление зимой.

Об этом он сказал в интервью изданию Der Standard.

— У Украины нет никаких причин положить конец этому наступлению, — отметил Михаил Подоляк.

По его словам, во-первых, если Украина остановится, Россия будет использовать время для подготовки войск, отправки этих войск в Украину и укрепления своих позиций.

— Во-вторых, Украина должна двигаться по всем направлениям. В Запорожье и Луганске тоже идет война. Мы должны продолжать сражаться на всех фронтах. В-третьих, Россия находится в очень деморализованном состоянии. После того, как Херсон вернулся в Украину, россияне впали в депрессию, — добавил советник Офиса президента.

Михаил Подоляк также подчеркнул, что четвертый момент состоит в том, что в случае замедления украинского наступления западные партнеры могут устать от войны и настаивать на переговорах. Россия не хочет переговоров, пока она полностью проигрывает в войне.

Напомним, еще в июле главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис прогнозировал, что война России против Украины, скорее всего, «завершится через четыре-шесть месяцев и превратится в своеобразный замороженный конфликт».