Оккупанты «практически уничтожили» энергообъект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области.

Об этом сообщил в Facebook глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

— Энергетический объект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и большую часть Николаевской области, практически уничтожен. Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны. Зал релейной защиты, компрессорный, аккумуляторный – что по мнению террористов не произвели взрывы, дополнительно расстрелян и разбит. Несколько гектаров последствий бессильной злобы оккупантов перед бегством с правобережья Херсонщины. Подлая орда, которая умеет только разрушать, - написал Кудрицкий.

По его словам, несмотря на это, Укрэнерго вместе с ВГА, ГСЧС и облэнерго уже прорабатывают схемы заживления освобожденной Херсонщины из соседних двух областей.