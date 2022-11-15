|Швидкість вітру:
|2.3 м/с
|Схід сонця:
|06:54
|Захід сонця:
|16:18
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|2.8 м/с
|Схід сонця:
|07:11
|Захід сонця
|16:13
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.8 грн
|40.3 грн
|EUR
|39.9 грн
|40.9 грн
Оккупанты «практически уничтожили» энергообъект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области.
Об этом сообщил в Facebook глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
— Энергетический объект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и большую часть Николаевской области, практически уничтожен. Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны.
Зал релейной защиты, компрессорный, аккумуляторный – что по мнению террористов не произвели взрывы, дополнительно расстрелян и разбит. Несколько гектаров последствий бессильной злобы оккупантов перед бегством с правобережья Херсонщины. Подлая орда, которая умеет только разрушать, - написал Кудрицкий.
По его словам, несмотря на это, Укрэнерго вместе с ВГА, ГСЧС и облэнерго уже прорабатывают схемы заживления освобожденной Херсонщины из соседних двух областей.
- Это не будет просто - саперы уже обследуют высоковольтные линии, которые проходят вдоль территорий, где еще совсем недавно шли тяжелые бои. Уровень заминированности там очень высок. Работаем осторожно, но не теряем ни минуты. Большая часть освобожденной Херсона без света с 6 ноября. Делаем все возможное, чтобы по выбранным резервным схемам заживить людей как можно быстрее.
Параллельно в выходные мы уже передали перечень необходимого оборудования для Херсонщины нашим зарубежным партнерам. Уже откликнулись системные операторы Польши и Франции. Оборудование уже идет в Украину. Спасибо, друзья, - добавил Кудрицкий.
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Оккупанты «практически уничтожили» энергообъект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области.
Об этом сообщил в Facebook глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
— Энергетический объект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и большую часть Николаевской области, практически уничтожен. Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны.
Зал релейной защиты, компрессорный, аккумуляторный – что по мнению террористов не произвели взрывы, дополнительно расстрелян и разбит. Несколько гектаров последствий бессильной злобы оккупантов перед бегством с правобережья Херсонщины. Подлая орда, которая умеет только разрушать, - написал Кудрицкий.
По его словам, несмотря на это, Укрэнерго вместе с ВГА, ГСЧС и облэнерго уже прорабатывают схемы заживления освобожденной Херсонщины из соседних двух областей.
- Это не будет просто - саперы уже обследуют высоковольтные линии, которые проходят вдоль территорий, где еще совсем недавно шли тяжелые бои. Уровень заминированности там очень высок. Работаем осторожно, но не теряем ни минуты. Большая часть освобожденной Херсона без света с 6 ноября. Делаем все возможное, чтобы по выбранным резервным схемам заживить людей как можно быстрее.
Параллельно в выходные мы уже передали перечень необходимого оборудования для Херсонщины нашим зарубежным партнерам. Уже откликнулись системные операторы Польши и Франции. Оборудование уже идет в Украину. Спасибо, друзья, - добавил Кудрицкий.