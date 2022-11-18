Глава Запорожской ОВА Александр Старух написал в Telegram-канале, что в результате российского удара поврежден объект промышленной инфраструктуры, на место прибыли спасатели.
– Враг нанес ракетный удар по Запорожью. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. На месте происшествия работают спасатели, – написал Александр Старух.
Ранее Общественное сообщало о взрывах в Запорожье.
Глава Запорожской ОВА Александр Старух написал в Telegram-канале, что в результате российского удара поврежден объект промышленной инфраструктуры, на место прибыли спасатели.
– Враг нанес ракетный удар по Запорожью. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. На месте происшествия работают спасатели, – написал Александр Старух.
Ранее Общественное сообщало о взрывах в Запорожье.