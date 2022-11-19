Российские оккупанты расстреляли семью с двумя детьми в оккупированном РФ поселке Камыш-Заря Запорожской области.

Об этом пишут ASTRA и РИА Мелитополь.

Источники ASTRA сообщают, что убийство семьи с двумя детьми произошло 18 ноября. В собственном доме друг семьи нашел тела 34-летней Натальи Дармобид, ее 38-летнего мужа Александра Дармобида и их сыновей: 13-летнего Владимира и 6-летнего Кирилла. Все четверо были убиты выстрелами в голову в доме, где они проживали — на улице Вокзальной.

РИА Мелитополь пишет, что семью расстреляли российские мобилизованные, которые поселились рядом с их домом. Солдаты начали приставать к Наталье, во время чего завязался конфликт и была расстреляна вся семья.

По данным источников ASTRA, тело Наталии Дармобид было найдено на кухне на втором этаже дома, тело ее мужа Александра — в прихожей на первом этаже, тела детей — в детской. Одного мальчика расстреляли прямо на кровати, другого рядом с ним.

Поселок полностью оккупирован и находится под контролем русских военных.

Ранее сообщалось, что во время оккупации Изюмского района Харьковской области россияне в упор расстреляли машины с мирными людьми. Прокуроры устанавливают жертвы трагедии.