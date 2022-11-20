Командование российских оккупационных войск планирует перебросить отдельные подразделения, выведенные в ходе отступления с правого берега реки Днепр Херсонской области, для продолжения боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

— Мобилизированные лица, из которых, в большинстве своем, складываются эти формирования, очень возмущены перспективами реализации указанных планов, — говорится в сообщении.

В Луганской области российские оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты для обнаружения и задержания дезертиров.

Как сообщалось, украинские военные 19 ноября успешно приостановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.