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Командование российских оккупационных войск планирует перебросить отдельные подразделения, выведенные в ходе отступления с правого берега реки Днепр Херсонской области, для продолжения боевых действий в Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
— Мобилизированные лица, из которых, в большинстве своем, складываются эти формирования, очень возмущены перспективами реализации указанных планов, — говорится в сообщении.
В Луганской области российские оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты для обнаружения и задержания дезертиров.
Как сообщалось, украинские военные 19 ноября успешно приостановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.
Командование российских оккупационных войск планирует перебросить отдельные подразделения, выведенные в ходе отступления с правого берега реки Днепр Херсонской области, для продолжения боевых действий в Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
— Мобилизированные лица, из которых, в большинстве своем, складываются эти формирования, очень возмущены перспективами реализации указанных планов, — говорится в сообщении.
В Луганской области российские оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты для обнаружения и задержания дезертиров.
Как сообщалось, украинские военные 19 ноября успешно приостановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.