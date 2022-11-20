Вечером 19 ноября и утром 20-го на территории оккупированной Запорожской АЭС и возле нее произошли взрывы.

Всего зафиксировали более десяти взрывов. Оккупанты обвинили ВСУ в обстрелах станции, сообщает МАГАТЭ.

Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили в штаб-квартиру Агентства, что обстрелы возобновились как вблизи, так и на территории атомной электростанции.

За короткий промежуток времени утром 20 ноября было слышно более десяти взрывов. Команда МАГАТЭ могла увидеть некоторые взрывы из своих окон. Мощные взрывы раздавались также вечером 19 ноября.

Ссылаясь на информацию, предоставленную руководством станции, команда МАГАТЭ сообщила, что некоторые здания, системы и оборудование на площадке ЗАЭС были повреждены, но пока ни одно из них не является критическим для ядерной безопасности. Сообщений о пострадавших нет.

Пока эксперты МАГАТЭ находятся в тесном контакте с руководством объекта и будут продолжать оценивать ситуацию и отчитываться о ней.

Тем временем оккупанты уже обвинили в обстрелах ЗАЭС Вооруженные силы Украины. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что были обстреляны спецкорпус №2 Запорожской АЭС, где хранится свежее ядерное топливо, и район площадки сухого хранения отработанного ядерного топлива.

Напомним, Запорожская АЭС была полностью обесточена из-за обстрелов оккупантов. 2 ноября были повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.