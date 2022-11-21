Оккупанты вывезли с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей полтысячи коллаборантов вместе с их семьями.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

— Оккупанты вывезли в Крым около 500 предателей из временно оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей. Речь идет не только о коллаборантах, но и членах их семей, – говорится в сообщении.

Предателей разместили в двух пансионатах в Севастополе. Большинство из них скрывается на полуострове от уголовной ответственности.

В Центре также добавили, что ранее оккупанты вывезли из Железного Порта Херсонской области семьи российских работников, которых завезли в регион из-за отказа местных сотрудничать с врагом. Около 50 россиян расквартированы в пансионатах, захваченных россиянами в начале оккупации населенного пункта. Однако гастролеров были вывезены в Скадовск.

Напомним, Служба безопасности Украины установила еще 11 организаторов псевдореферендума на временно оккупированных территориях Запорожской области.