Фото: Комната для беженцев в одной из государственных гостиниц.

Отели в Болгарии перестали кормить украинских беженцев – сотни людей оказались без питания. Это связано с недавними изменениями государственной схемы размещения украинцев до февраля 2023 года.

21 ноября чиновники соберутся, чтобы доработать основные принципы программы для украинских беженцев, сообщает TRAVEL со ссылкой на болгарские СМИ.

Государственная поддержка гостиниц не покрывает расходы на питание

Согласно недавнему решению правительства, бесплатное размещение в гостиницах было решено продлить до весны для украинцев, которые там уже проживают. По этой госпрограмме сейчас размещено 10 тысяч 175 украинцев.

Для новоприбывших беженцев власти будут предоставлять места только на государственных базах — после 30 дней размещения в лагере для мигрантов в Елхове.

Владельцы гостиниц на юге у Черного моря перестали кормить украинских беженцев, потому что государственная поддержка в размере 15 львов в день не покрывает расходы на питание, сообщило Болгарское национальное радио.

Владелец гостиницы в Приморске Михаил Зегов сообщил 18 ноября, что отели просили украинцев платить за питание по 5 львов в день.

— 15, 16 и 17 числа мы кормили беженцев за свой счет, но с сегодняшнего дня кормление прекращаем в связи с тем, что у нас больше нет средств, — сказал он.

Отельеры призывают правительство принять решение и сообщить беженцам, что ждать, поскольку даже на горячей линии для них информации об этом нет.

С 15 ноября несколько сотен украинских беженцев, размещаемых в государственных учреждениях, остались без еды. Среди них в основном матери с детьми, пенсионеры и люди с инвалидностью.

Более 300 человек остались без питания в трех государственных пунктах размещения под Варной, 400 украинцев оказались в таком же положении в государственном объекте на Солнечном Берегу и других местах в стране, сообщила бывший депутат и волонтер Стелла Николова.

Другая волонтерка Светлара Колева рассказала, что руководству объектов сообщили, что с 16 ноября нельзя раздавать еду, поскольку не было распоряжения о продлении программы питания беженцев.

– Мы даем суп в обеденное время, чтобы они могли поесть. Мы не берём с них деньги. Мне детей жаль, это просто нехорошо, – рассказала владелица гостиницы в Равде Русская Минчева.

Напомним, в Бельгии не хватает места для приема беженцев – случаи, когда прибывшим украинцам приходилось ночевать в приютах для бездомных или на железнодорожном вокзале Брюсселя.