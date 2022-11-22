На пересечении улиц Пограничной и Гражданской (в сторону улицы М.Морская) временно перекрыто движение транспорта. В результате аварии на канализационной сети там образовалась пропасть.

Об этом сообщает МКП «Николаевводоканал».

Сегодня в ходе обследования специалисты выяснили, что железобетонная труба разрушена. Предварительно решено заменить около 20 метров сети.

Предприятие обращается к водителям с просьбой быть внимательными при движении по указанному участку.

В районе перекрестка необходимо скорректировать свой маршрут по улице Гражданской в сторону улицы Кузнецкой.

Ранее сообщалось, что из-за заполнения водопроводной системы Николаева соленой водой из Днепро-Бугского лимана, коррозией повреждены трубы по всему городу. В общей сложности в замене нуждаются более 240 километров труб.