В результате попадания российской ракеты в двухэтажное здание в столице три человека погибли, шестеро пострадали.

Об этом сообщает КМВА в Телеграмме.

— В результате попадания повреждено двухэтажное здание, – говорится в сообщении.

В КМВА уточнили, что три человека погибли. Еще шестеро пострадали. Четверо пострадавших в результате ракетного удара России госпитализированы.

— Четверо пострадавших в результате взрывов в столице госпитализированы в медучреждения Киева. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте, - отметил Киевский городской голова Виталий Кличко.

Как сообщалось, сегодня днем, 23 ноября, Киев подвергся ракетным обстрелам. Пока известно о попадании в объект критической инфраструктуры.

Из-за обстрелов днем, 23 ноября, в Николаевской области сработала автоматическая частотная разгрузка, из-за чего у многих абонентов выключился свет.

В настоящее время во всех регионах Украины происходят аварийные отключения.