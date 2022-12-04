Испанская полиция считает, что шесть конвертов со взрывчатыми веществами, которые в последние дни рассылались в Испании, были отправлены из города Вальядолид на севере страны.

Об этом агентству Reuters сообщил источник, близкий к следствию.

Полиция, по словам источника, не установила того, кто отправлял конверты.

Тот факт, что свертки были отправлены из одного города, может свидетельствовать о связанности случаев.

Напомним, днем 30 ноября раздался взрыв в посольстве Украины в Мадриде. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, которая была адресована его имени. Она вызывала подозрение у секретарши, поскольку не казалась похожей на обычную почту дипломата.

Национальная судебная коллегия Испании квалифицировала взрыв в посольстве Украины в Мадриде как теракт.

Кроме того, свертки с, вероятно, взрывными устройствами получили премьер и Минобороны Испании, а также испанская компания Instalaza, производящая оружие, которое правительство Испании направляет в Украину для помощи в борьбе с российскими силами.