В Николаеве произошло несколько аварий на водопроводной сети. В части города приостановлена подача воды.

Об этом сообщили на КП «Николаевводоканал».

Ориентировочно до 18:00 приостановлена подача воды в дома, расположенные в/по:

микрорайоне Кульбакино;

проспекта Центральном от улицы Рюмина до улицы Бузника;

улицы Рюмина от улицы 7а Поперечная до улицы Наваринская;

улицы Никольская от улицы Наваринской до улицы Бузника;

улицы 7-я Поперечная от улицы Рюмина до улицы Бузника;

проспекта Центральном 263 и 265.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич призвал горожан подольше держать в тайне информацию о возобновлении поставок пресной воды, когда специалисты водоканала починят станцию водозабора из Днепра.

Как известно, что во время ракетных обстрелов российские оккупанты повредили насосную станцию МКП «Николаевводоканал», расположенную в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что бригады энергетиков восстановили высоковольтную линию, которая позволит залечить потребителей Херсонщины и поможет восстановить водоснабжение Николаева .

Напомним, ранее также сообщалось, что в скором времени завершатся работы по восстановлению централизованного водоснабжения в Николаеве. Ремонтникам нужно немного времени и стабильное электроснабжение , сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

Как известно, 19 ноября Николаевское линейное производственное управление магистральных газопроводов завершило восстановление третьей локации поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ водовода «Днепр-Николаев», которым осуществлялись поставки воды из реки Днепр в Николаев.

Ранее стало известно, что из-за заполнения водопроводной системы Николаева соленой водой из Днепро-Бугского лимана коррозией повреждены трубы по всему городу. В общей сложности в замене нуждаются более 240 километров труб.