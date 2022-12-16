В результате повреждений от российской ракетной атаки 16 декабря было обесточено несколько участков «Укрзалізниці» в четырех областях страны.
Об этом сообщает пресс- служба предприятия.
«Из-за повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться с помощью резервных тепловозов.
«Сохраняйте спокойствие, следите за обновлением информации на официальных каналах Укрзализныци и вокзалах. Посадка и высадка ведется через подземные переходы», – добавили в УЗ.
Напомним, утром 16 декабря российские военные в очередной раз наносят ракетные удары по объектам энергетики Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В результате повреждений от российской ракетной атаки 16 декабря было обесточено несколько участков «Укрзалізниці» в четырех областях страны.
Об этом сообщает пресс- служба предприятия.
«Из-за повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться с помощью резервных тепловозов.
«Сохраняйте спокойствие, следите за обновлением информации на официальных каналах Укрзализныци и вокзалах. Посадка и высадка ведется через подземные переходы», – добавили в УЗ.
Напомним, утром 16 декабря российские военные в очередной раз наносят ракетные удары по объектам энергетики Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.