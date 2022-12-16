В результате повреждений от российской ракетной атаки 16 декабря было обесточено несколько участков «Укрзалізниці» в четырех областях страны.

Об этом сообщает пресс- служба предприятия.

«Из-за повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться с помощью резервных тепловозов.