В четверг, 15 декабря, в 18:47 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что на автодороге М-14 недалеко от села Счастливое Березанской территориальной громады Николаевского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей Citroen C-Elysee и Renault Kangoo.

В результате столкновения пострадали 5 человек, сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Женщин 1994 и 2000 годов рождения и мужчин 1983 и 1998 годов рождения спасатели 8 ДПРЧ помогли транспортировать в кареты скорой медицинской помощи. Еще одна женщина 1990 года рождения, которая заблокирована изуродованными конструктивными элементами транспортного средства с помощью резака-разжима деблокирована и передана врачам.

Все пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

Напомним, днем 13 декабря в центре Николаева произошло ДТП — автомобиль полиции въехал в троллейбус.