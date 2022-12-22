Правоохранители сообщили экс-народному депутату, бизнесмену Дмитрию Святашу о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

«Следователи следственного управления полиции Киева совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачили 51-летнего уроженца Харькова, бывшего народного депутата Украины и бизнесмена, который публиковал на своей странице в социальной сети призывы с целью изменения государственной границы Украины и оправдывал военную агрессию РФ против нашей страны», — говорится в сообщении.

По данным источников УП, речь идет о народном депутате Украины IV-VIII созывах Дмитрии Святаше.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

По данным следствия, бывший народный избранник в августе 2022 года на своей официальной странице в социальной сети опубликовал пост с публичными призывами к поддержке военной агрессии РФ против Украины, превознесению государства-агрессора и его действий по оккупации территорий Украины.

В сообщении он утверждал, что украинское население на захваченных территориях положительно относится к оккупантам, повторял российскую пропаганду о якобы обеспечении жителей системной гуманитарной помощью, восстановлении разрушенных населенных пунктов и внедрении российских стандартов социального обеспечения, указывают в прокуратуре.

Кроме того, экснардеп убеждал жителей временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей в возможности списания кредитных долгов. Для этого им необходимо проявить свою гражданскую позицию и получить российские паспорта.

По имеющимся данным Дмитрий Святаш скрывается на территории России. Он находится в межгосударственном розыске.

Прокуратура напоминает, что ранее экснародному депутату было поставлено в известность о подозрении по факту незаконного отчуждения более 200 объектов недвижимости и корпоративных прав трех обществ с целью дальнейшей легализации этого имущества.

В рамках уголовного производства в августе 2022 по ходатайству Киевской городской прокуратуры активы бывшего народного депутата Украины стоимостью 600 млн грн были арестованы и переданы в управление АРМА.

Напомним, 28 августа появилась информация, что на временно оккупированной Херсонщине убит коллаборант, нардеп Алексей Ковалев. Позже выяснилось, что Алексей Ковалев погиб от огнестрельного ранения в голову от выстрела собственного ружья.

В апреле Алексея Ковалева исключили из фракции «Слуги народа» по подозрению в госизмене и инициировали лишение его мандата. Также там обратились в СБУ и Генпрокуратуру с просьбой как можно скорее передать дело в суд, предусмотрев конфискацию его имущества и активов.

В начале июня нардеп Алексей Ковалев, избранный от «Слуги народа», выехавший в апреле в оккупированную Херсонскую область, публично признался в госизмене и сотрудничестве с оккупантами.

22 июня в Херсоне взорвали автомобиль Алексея Ковалева. Факт взрыва подтвердил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире Национального телемарафона. Экснардеп выжил и заявил, что покушение на него организовали украинские спецслужбы.

В июле суд арестовал имущество Алексея Ковалева для дальнейшей конфискации в пользу государства.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на основании собранных ДБР доказательств сообщила Алексею Ковалеву о подозрении. 15 июля Ковалеву заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.