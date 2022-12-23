Асфальт, который 17 декабря постелили на улице Грмоадзянской в Николаеве во время дождя, уже начал рассыпаться.

Фото от 23 декабря

При этом инженер технического надзора, контролировавший работы на объекте, утверждает, что дождя в тот день было, а работы выполнялись без нарушений.

Соответствующее письмо ФЛП Дейнеко Иван Викторович направил в редакцию «НикВести».

«17.12.2022 года выполнялись работы по укладке асфальтобетонного покрытия, в ходе выполнения работ не было выявлено нарушения технологического процесса, а именно, осадки отсутствовали», — говорится в письме.

При этом на фотографиях, сделанных 17 декабря, видно, что улицы мокрые, местами на дороге есть лужи.

Фото от 17 декабря

Кроме того, Иван Дейнеко утверждает, что фотографировавший работы корреспондент «НикВести» угрожал дорожным рабочим и требовал заасфальтировать подъезд к частному дому.

Напомним, стоимость текущего ремонта Гражданской на участке между Пограничной и Кузнецкой обошлась городскому бюджету в 299 тысяч 994 гривны. Заказчиком выступила администрация Заводского района Николаева. Тендер проводился без аукциона, по специальной процедуре, которая позволила применять во время войны.