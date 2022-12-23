Асфальт, который 17 декабря постелили на улице Грмоадзянской в Николаеве во время дождя, уже начал рассыпаться.
При этом инженер технического надзора, контролировавший работы на объекте, утверждает, что дождя в тот день было, а работы выполнялись без нарушений.
Соответствующее письмо ФЛП Дейнеко Иван Викторович направил в редакцию «НикВести».
«17.12.2022 года выполнялись работы по укладке асфальтобетонного покрытия, в ходе выполнения работ не было выявлено нарушения технологического процесса, а именно, осадки отсутствовали», — говорится в письме.
При этом на фотографиях, сделанных 17 декабря, видно, что улицы мокрые, местами на дороге есть лужи.
Кроме того, Иван Дейнеко утверждает, что фотографировавший работы корреспондент «НикВести» угрожал дорожным рабочим и требовал заасфальтировать подъезд к частному дому.
Напомним, стоимость текущего ремонта Гражданской на участке между Пограничной и Кузнецкой обошлась городскому бюджету в 299 тысяч 994 гривны. Заказчиком выступила администрация Заводского района Николаева. Тендер проводился без аукциона, по специальной процедуре, которая позволила применять во время войны.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Асфальт, который 17 декабря постелили на улице Грмоадзянской в Николаеве во время дождя, уже начал рассыпаться.
При этом инженер технического надзора, контролировавший работы на объекте, утверждает, что дождя в тот день было, а работы выполнялись без нарушений.
Соответствующее письмо ФЛП Дейнеко Иван Викторович направил в редакцию «НикВести».
«17.12.2022 года выполнялись работы по укладке асфальтобетонного покрытия, в ходе выполнения работ не было выявлено нарушения технологического процесса, а именно, осадки отсутствовали», — говорится в письме.
При этом на фотографиях, сделанных 17 декабря, видно, что улицы мокрые, местами на дороге есть лужи.
Кроме того, Иван Дейнеко утверждает, что фотографировавший работы корреспондент «НикВести» угрожал дорожным рабочим и требовал заасфальтировать подъезд к частному дому.
Напомним, стоимость текущего ремонта Гражданской на участке между Пограничной и Кузнецкой обошлась городскому бюджету в 299 тысяч 994 гривны. Заказчиком выступила администрация Заводского района Николаева. Тендер проводился без аукциона, по специальной процедуре, которая позволила применять во время войны.