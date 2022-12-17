Днем 17 декабря в Николаеве на улице Гражданской дорожные рабочие ремонтировали покрытие во время дождя.

Об этом сообщает корреспондент « НикВести ».

Согласно системе публичных закупок ProZorro, стоимость текущего ремонта Гражданской на участке между Пограничной и Кузнецкой обошлась городскому бюджету в 299 тысяч 994 гривны.

Заказчиком выступила администрация Заводского района Николаева. Длина участка, согласно картам, составляет немного больше 500 метров.

Тендер проводился без аукциона, по специальной процедуре, которая позволила применять во время войны.

Подряд получило общество с ограниченной ответственностью «ФортунаИнвестСтрой». Предприятие было зарегистрировано в феврале 2018 года, имеет 100 тысяч гривен уставного капитала. Владелица и руководительница – Марина Ильика.

При этом в договоре отмечено, что работы должны быть выполнены еще до 21 ноября.

Напомним, что несколько лет назад «ФортунаИнвестБуд» уже отличилась во время ремонта перекрестка Лягина и Сенной в Николаеве. Тогда дорожники укладывали два сантиметра асфальтного покрытия вместо требуемых пяти.