В Донецкой области под Бахмутом погиб один из разработчиков украинской видеоигры «STALKER» Владимир Ежов.

Об этом сообщил его брат Вячеслав Ежов в Facebook.

— Сегодня, защищая Украину, погиб мой родной бра, отец двоих детей, верный друг с искренним сердцем. Он говорил, что в борьбе, которую сейчас ведет украинский народ, рождается счастливое будущее наших детей. Надеюсь, ты попал в лучший мир, брат, — написал Вячеслав Ежов.

Отметим, что Владимир работал в компании GSC GameWorld и был одним из разработчиков видеоигры STALKER, где при создании одного из персонажей этой игры Локи была взята за основу его внешность.

Известно, что украинская студия GSC Game World, разработавшая серию компьютерных игр STALKER, собрала 800 тысяч долларов для поддержки Украины.

Агентство GAMEINSIDE рассказало, что после 24 февраля Владимир Ежов присоединился к Вооруженным силам Украины.

Напомним, что украинская студия GSC Game World, разработавшая серию компьютерных игр STALKER, перестала продавать свою продукцию российским пользователям.