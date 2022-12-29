В четверг, 29 декабря, в 09:26 российские войска атаковали ракетами Николаевскую область. Одна из вражеских ракет попала в здание склада с сельхозпродукцией одного из предприятий в селе Рыбаковка Николаевского района.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Предварительно обошлось без жертв среди мирного населения.

На месте происшествия работают прокуроры, следователи, эксперты и взрывотехники ГУ Нацполиции в области, фиксирующие последствия очередной вооруженной агрессии РФ и собирающие вещественные доказательства. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, во время утренних ударов, которым предшествовала ночная атака дронов, Российская Федерация использовала крылатые ракеты Х-101/Х-555, «Калибр», Х-22 и Х-32 и противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Всего, по предварительным данным, 29 декабря оккупационные войска применили 69 ракет. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожены 54 вражеских крылатых ракет.

В частности, над Николаевщиной сбита крылатая ракета. Также силами противовоздушной обороны сбит 21 крылатую ракету в Одесской области и 2 в Херсонской области.