В Харьковской области зафиксированы «прилеты» по критической инфраструктуре. В результате атаки есть жертвы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«В области зафиксированы прилеты вражеских ракет. Все были направлены на объекты нашей критической инфраструктуры. По предварительной информации, в результате ударов оккупантов, к сожалению, погиб 50-летний мужчина, еще двое получили ранения», — написал он.

Олег Синегубов подчеркнул, что госпитализированные находятся в среднем состоянии.

Напомним, во время утренних ударов, которым предшествовала ночная атака дронов, Российская Федерация использовала крылатые ракеты Х-101/Х-555, «Калибр», Х-22 и Х-32 и противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Всего, по предварительным данным, 29 декабря оккупационные войска применили 69 ракет. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожены 54 вражеских крылатых ракет.

В частности, над Николаевщиной сбита крылатая ракета. Также силами противовоздушной обороны сбит 21 крылатую ракету в Одесской области и 2 в Херсонской области.