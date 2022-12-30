С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты повредили в Украине тысячи учебных заведений, сотни — полностью разрушили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Андрея Витренко, сделанное во время брифинга.

— У нас есть значительные учитываемые потери образовательной инфраструктуры. Повреждены более 2,6 тысяч зданий учебных заведений, а полностью разрушены 406 зданий учебных заведений, — сказал чиновник.

Андрей Витренко отметил, что сейчас на подконтрольной украинскому правительству территории работают 12 902 школы. За пределами государства находятся 516 тысяч детей школьного возраста, но раньше эта цифра составила 620 тысяч.

— Мы радуемся тому, что уже более 100 тысяч детей вернулись в Украину в национальную образовательную систему. Украина — единственная страна, которая во время активной фазы боевых действий не прекратила учебный процесс в учебных заведениях, — подчеркнул замминистра.

Он также добавил, что в настоящее время на оккупированных территориях находятся около 95 тысяч школьников.

Напомним, в Николаеве снесут здание школы №48 в Корабельном районе, которое пострадало в результате вражеского ракетного удара.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что здания школ №48 и 51 не подлежат восстановлению.

Напомним, что планировали законсервировать уцелевшую часть здания школы №48. Специалисты управления по чрезвычайным ситуациям планировали обрушить одну стену школы, которая является аварийной и опасной.