Российские оккупанты заявили, что «зачислили» украденного енота из Херсона в самопровозглашенный «государственный университет» в Мелитополе.

Об этом пишет LB.ua.

Назначенный оккупантами «ректор» и коллаборант Андрей Чуйков заявил, что в приемную комиссию заведения поступила заявка от енота из Херсона.

Енот «подался» на два факультета: «Лесное дело» и «Факультет информационной безопасности», придумывают пропагандисты.

29 декабря Андрей Чуйков подписал приказ о зачислении енота как курсанта на специализированный факультет информационной безопасности. «Декан» заведения Юлия Ионова подписала похищенному животному зачетную книжку.

Напомним, в ноябре во время отступления из Херсона российские оккупанты украли из местного зоопарка енота. Как выяснилось позже, оккупанты похитили из Херсонского зоопарка большинство животных — от ламы и волка до осла и белок.

В воровстве животных Херсонского зоопарка признался крымский бизнесмен. директор парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка», Олег Зубков. Он заявил, что готов вернуть зверей, как только «власти Херсона» восстановят местный зоопарк.