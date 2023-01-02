Землетрясение предварительно магнитудой 4,3 произошло у побережья острова Метони на юго-западе греческого полуострова Пелопоннес.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на греческие СМИ.
Афинский геодинамический институт сообщил, что подземный толчок произошел в 7:28 утра по местному времени. Эпицентр подземных толчков был в 46 километрах к югу от города Метони на глубине 18 километров.
Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) ранее зарегистрировал подземные толчки на уровне 4,4 балла.
Немедленных сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.
Греция является одной из самых сейсмоопасных частей света. Большинство землетрясений вызывают незначительные разрушения и редко приводят к человеческим жертвам.
Напомним, 3 ноября около 7 утра, на территории Румынии было зафиксировано землетрясение. Толчки были слышны в Одесской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях и на территории Молдовы.
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Землетрясение предварительно магнитудой 4,3 произошло у побережья острова Метони на юго-западе греческого полуострова Пелопоннес.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на греческие СМИ.
Афинский геодинамический институт сообщил, что подземный толчок произошел в 7:28 утра по местному времени. Эпицентр подземных толчков был в 46 километрах к югу от города Метони на глубине 18 километров.
Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) ранее зарегистрировал подземные толчки на уровне 4,4 балла.
Немедленных сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.
Греция является одной из самых сейсмоопасных частей света. Большинство землетрясений вызывают незначительные разрушения и редко приводят к человеческим жертвам.
Напомним, 3 ноября около 7 утра, на территории Румынии было зафиксировано землетрясение. Толчки были слышны в Одесской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях и на территории Молдовы.