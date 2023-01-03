Российские захватчики репрессировали 30 жителей села Половинкино Луганской области, обвиненных в работе на Силы обороны Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Враг заблокировал для «фильтрационных мероприятий» село Половинкино на временно оккупированных территориях Луганской области. Село взяли в окружение и заблокировали въезд и выезд. Причиной стали успешные «прилеты» по позициям врага, в которых оккупанты обвиняют местное население. Известно, что в результате рейда 30 жителей села были репрессированы и вывезены в Луганск», — говорится в сообщении.