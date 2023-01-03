В результате оползня в горном регионе на юго-востоке Японии, погибли два человека.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что тела обоих погибших были найдены под слоем почвы толщиной более 20 метров в городе Тсуруока в префектуре Ямагата.

«В состав круглосуточной спасательной команды, которая насчитывала около 200 человек, входили правоохранители, пожарные и члены сил обороны», - говорится в сообщении.

В результате оползня были серьезно повреждены 10 зданий, а двое пожилых людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Полиция пытается установить, обнаружены ли тела принадлежащие двум пропавшим лицам.

Напомним, юго-запад Греции всколыхнул землетрясение. Землетрясение предварительно магнитудой 4,3 произошло у побережья острова Метони на юго-западе греческого полуострова Пелопоннес.