Вчера, 7 января, ориентировочно в 13:29, россияне нанесли артиллерийские удары по одному из населенных пунктов Куцурубской общины Николаевской области. Повреждены жилые здания. Пострадавших нет.

Об этом сообщает Николаевская ОВА, ссылаясь на информацию районных военных администраций.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, российские оккупанты 6 января наносили артиллерийские удары по акватории Очаковской общины на Николаевщине. Пострадавших нет.