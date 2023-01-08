Удар по мобилизованным оккупантам в Макеевке Донецкой области – это часть украинского контрнаступления.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкой в интервью Corriere della Sera.

По его словам, эту атаку совершили во избежание очередного российского наступления.

– Для них это была большая потеря. Трудно сказать, какие это будут иметь последствия, но увидим. Наверное, это послание всем русским солдатам, вынужденным воевать, это им знак. Так бывает с теми, кого Путин отправляет на фронт. И для генералов, которые принимают такое глупое решение, концентрируя столько людей в одном месте, - сказал Вадим Скибицкий.

Представитель ГУР добавил, что в последнее время россияне вывезли многих мобилизованных не только на восток Украины, но и в Запорожскую и Херсонскую области.

Напомним, что ВСУ ударили прямо во время боя курантов в ночь с 31 декабря на 1 января по зданию ПТУ в Макеевке, где собрались сотни вражеских солдат.

Российский террорист, бывший так называемый министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил массовое уничтожение российских военнослужащих в оккупированной Макеевке Донецкой области и сказал, что подобное может повториться.