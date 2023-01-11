Двое польских волонтеров получили ранения возле Бахмута. Мужчина и женщина перевезены на лечение в Люблин, их жизни ничего не угрожает.

Об этом заявил спикер Минздрава Польши Войцех Андрусевич, передает Укринформ со ссылкой на польские СМИ.

— Двое польских волонтеров, получивших ранения в Украине, во вторник днем были доставлены в клиническую больницу в Люблине, — сообщил представитель министерства.

Он добавил, что сейчас их состояние стабильное.

Андрусевич проинформировал, что граждане Польши доставляли гуманитарную помощь вблизи линии фронта и получили ранения в районе Бахмута.

— Они выгружали из автомобиля помощь для населения, когда рядом разорвался минометный снаряд. К сожалению, в случае волонтера это закончилось ампутацией голени. У мужчины — пулевое осколочное ранение, — сообщил представитель Минздрава Польши.

По его словам, как только польские службы узнали о раненых, была организована их транспортировка в Польшу. С украинской стороны границы за транспортировку и уход за больными отвечал польский фонд «Гуманош».

Оба пострадавших сейчас находятся в больнице в Люблине. С ними уже разговаривал министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

Напомним, в результате массированного ракетного удара 31 декабря в Киеве ранения получил журналист из Японии.