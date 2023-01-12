Полицейский из Тернопольской области ради прикрытия расследовал деятельность нарколаборатории, которую сам и создал, сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Схему разоблачили работники ДБР, которые установили, что в месяц на лаборатории производили психотропов на 1 миллион гривен. Работала эта схема еще с 2021 года. Какую именно должность занимает мужчина, пока не сообщают, однако прокуратура уточняет, что работал он в Управлении стратегических расследований. Известно, что он уже был отстранен от работы в полиции.

О вручении подозрения правоохранителю стало известно в среду, 11 января, после уведомления пресс-службы Государственного бюро расследований. Как установило следствие, в 2021 году сотрудник полиции якобы расследовал дело о производстве наркотиков, документировал деятельность преступной группы, производившей опасные психотропные вещества PVP и амфетамин.

«Как установило ДБР, на самом деле сотрудник полиции использовал это дело как прикрытие своей противоправной деятельности. Поскольку он вместе с сообщником организовал деятельность этой нарколаборатории. Он подыскал для нее помещение – гараж в кооперативе в одном из районов областного центра. Помещение было оборудовано всем необходимым для изготовления наркотических и психотропных веществ», — сообщают в ДБР.

Правоохранителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 317 УК (организация места для незаконного изготовления психотропных веществ). Предусмотренное статьей наказания – от четырех до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Также сообщено о подозрениях и избраны меры предосторожности для других участников незаконного бизнеса.

Напомним, в Вознесенске полицейские разоблачили женщину на незаконном хранении наркотиков. Также у нее обнаружили пистолет и гранату.