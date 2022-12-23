В Вознесенске полицейские разоблачили женщину на незаконном хранении наркотиков. Также у нее обнаружили пистолет и гранату.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Дома у 54-летней жительницы Вознесенска полицейские нашли каннабис, стартовый пистолет и гранату.

По данному факту следователи расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Все изъятое правоохранители направили на проведение экспертных исследований, по результатам которых в отношении женщины будут приняты дальнейшие процессуальные решения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что Служба безопасности разоблачила еще одного пособника врага, сотрудничавшего с захватчиками во время временного захвата части Николаевской области.