В Николаеве 14 января раздаются взрывы. Как сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, это работают пиротехнические службы.

«Друзья, взрывы, которые слышат горожане — работа наших пиротехнических служб. По состоянию на данный момент тревоги в Николаевской области нет. Сохраняем спокойствие! Следим за сигналами тревоги», — написала она.