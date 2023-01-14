В Николаеве 14 января раздаются взрывы. Как сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, это работают пиротехнические службы.
«Друзья, взрывы, которые слышат горожане — работа наших пиротехнических служб. По состоянию на данный момент тревоги в Николаевской области нет. Сохраняем спокойствие! Следим за сигналами тревоги», — написала она.
Напомним, в субботу, 14 января, в Киеве прозвучала серия взрывов. Сообщается о попадании в объект инфраструктуры.
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В Николаеве 14 января раздаются взрывы. Как сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, это работают пиротехнические службы.
«Друзья, взрывы, которые слышат горожане — работа наших пиротехнических служб. По состоянию на данный момент тревоги в Николаевской области нет. Сохраняем спокойствие! Следим за сигналами тревоги», — написала она.
Напомним, в субботу, 14 января, в Киеве прозвучала серия взрывов. Сообщается о попадании в объект инфраструктуры.