По состоянию на вечер 14 января известно о 12 погибших в результате попадания российской ракеты по многоэтажке в Днепре.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Седер погибших – 15-летняя девочка. Также известно о 64 раненых,
из них 59 госпитализированы.
Спасательная операция на месте трагедии продолжается.
Напомним, днем 14 января во время полномасштабной атаки по Украине россияне попали в многоквартирный дом в Днепре. В результате было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы РФ жилого дома в Днепре. Он отметил, что Украина найдет всех причастных к этому террору.
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По состоянию на вечер 14 января известно о 12 погибших в результате попадания российской ракеты по многоэтажке в Днепре.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Седер погибших – 15-летняя девочка. Также известно о 64 раненых,
из них 59 госпитализированы.
Спасательная операция на месте трагедии продолжается.
Напомним, днем 14 января во время полномасштабной атаки по Украине россияне попали в многоквартирный дом в Днепре. В результате было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы РФ жилого дома в Днепре. Он отметил, что Украина найдет всех причастных к этому террору.