По состоянию на вечер 14 января известно о 12 погибших в результате попадания российской ракеты по многоэтажке в Днепре.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Седер погибших – 15-летняя девочка. Также известно о 64 раненых,

из них 59 госпитализированы.

Спасательная операция на месте трагедии продолжается.

Напомним, днем 14 января во время полномасштабной атаки по Украине россияне попали в многоквартирный дом в Днепре. В результате было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек.