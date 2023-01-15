Городские власти Днепра объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской ракетной атаки.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

— В Днепре из-за трагедии на ж/м «Победа» объявлен трехдневный траур по погибшим во время ракетной атаки по жилому дому, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, количество погибших возросло до 20 человек, спасательно-поисковые работы продолжаются.

Напомним, 14 января во время масштабной атаки по Украине россияне попали в многоквартирный дом в Днепре.