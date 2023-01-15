Российские войска во время массированной атаки в субботу, 14 января, использовали половину из подготовленных к удару Калибров в Черном море. Остальные остаются на боевом дежурстве, а значит могут быть использованы.

Об этом сообщила представитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона , пишет НВ.

— Вчера мы видели, что они действительно снарядили пять ракетоносителей. Среди которых один подводный. И использовали ракеты типа " Калибр " во время массированной атаки. Если вчера в Черном море находился запас — 36 ракет, то около половины они использовали во время атаки и остаются на боевом дежурстве эти ракетоносители… Нужно понимать, что они могут быть применены, — сказала Наталья Гуменюк.

Напомним, в субботу, 14 января, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киеве. Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре и объектам энергетической инфраструктуры в пяти областях.

Российские оккупанты 14 января из дальних бомбардировщиков Ту-22 атаковали территорию Украины пятью крылатыми ракетами Х-22. Пуски совершались из Курской области РФ и акватории Азовского моря.