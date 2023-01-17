Центральный районный суд Николаева оправдал мужчину, который 16 февраля 2020 насмерть сбил девушку.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 22 декабря.

Как известно, примерно в 03:10 ночи 16 февраля 2020 года водитель двигался по освещенной проезжей части проспекта Центрального, со стороны улицы Соборной в направлении улицы 3-й Слободской, имеющей три полосы в одном направлении. Водитель, по версии обвинения, двигался в крайнем левом ряду с превышением разрешенной в населенном пункте скорости — 90 км/ч. У остановки общественного транспорта «Садовая» он сбил женщину-пешехода, пытавшуюся пересечь проезжую часть. Следом за потерпевшей шел ее знакомый, на глазах которого это произошло. И мужчина, и женщина были пьяны.

В крови погибшей обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,66 промилле, что указывает на сильную степень алкогольного опьянения.

Водитель вину не признал. В ту ночь он возвращался из клуба и имел в машине трех пассажиров – своих знакомых. Все были трезвые, что подтверждалось медицинским осмотром. Обвиняемый утверждал, что ехал в средней полосе со скоростью 50 км/ч. Проезжая по проспекту, на светофорах все время попадал на зеленый сигнал, поэтому скорость была постоянной.

Мужчина вспоминал, что, приближаясь к остановке общественного транспорта, заметил нечеткий силуэт выбежавшего с тротуара на проезжую часть человека. Избегая столкновения, он стал притормаживать и смещаться влево. Однако наезд произошел и тело человека ударилось о центральную переднюю часть авто. Водитель остановился и ждал приезда полиции и медиков.

Обвинение водителя базировалось на показаниях двух свидетелей, указывавших на превышение скорости, — мужчину, который якобы стоял в 3 ночи на остановке транспорта, а также знакомого погибшей, который вместе с ней выпивший хотел перейти улицу. Результаты следственных экспертиментов с участием этих свидетелей легли в основу автотехнической экспертизы по исследованию обстоятельств и механизма ДТП.

Выводом эксперта, на основании показаний этих двух свидетелей, а также результатов следственных экспериментов при их участии, было установлено, что водитель имел техническую возможность предотвратить наезд на пешехода своевременным применением экстренного торможения при движении автомобиля со скоростью 50 км/ч. Скорость движения автомобиля 90км/ с технической точки зрения не позволяла водителю предотвратить наезд и при таких условиях он нарушил правила дорожного движения и вызвал ДТП.

С тремя пассажирами из машины обвиняемого, также очевидцами аварии, следственные эксперименты не проводились и их показания эксперту не предоставлялись. В суде они свидетельствовали в пользу защиты, говорили, что скорость была небольшая – 50 км/ч. Один из товарищей водителя сообщал, что тот пытался избежать столкновения, для чего свернул налево и начал тормозить, однако потерпевшая очень внезапно появилась на проезжей части.

Суд решил, что следователь полиции допустил ряд грубых ошибок, фактически повлиявших на результаты экспертного исследования.

Эксперт не проверял момент появления опасности для водителя, наличия освещения проезжей части и равномерности такого освещения, начала и скорости движения пешехода, возможности обнаружения пешехода на проезжей части с учетом темной одежды, отсутствия светоотражающих элементов и состояния сильного алкогольного опьянения. Эксперт этого не выяснял, поскольку следователь не задавал такие вопросы для решения. Следователь безосновательно не предоставил эксперту исходные данные по показаниям пассажиров обвиняемого автомобиля, которые также были непосредственными очевидцами ДТП.

Суд считает, что вывод автотехнической экспертизы установлен лишь вероятный вариант развития событий.

Из протоколов следственных экспериментов установлено, что знакомый погибшей вообще не указывал скорость автомобиля и параметры 90 км/ч. — были установлены только из показаний мужчины, якобы стоявшего на остановке транспорта.

У суда возникли сомнения в достоверности этих данных, поскольку в судебном заседании обвиняемый рассказал, что первый свидетель был явно пьян и это тоже снимали на видеокамеры его товарищи. Второй свидетель в судебном заседании не допытывался и неизвестно, что он делал на остановке общественного транспорта в 3 ночи и был ли он трезв. Обвиняемый утверждал, что на месте крушения этого мужчину вообще не видел.

Также суд учел объяснение обвиняемого, что он двигался по Центральному проспекту, попав в «зеленую волну» светофоров, что может свидетельствовать о скорости движения его автомобиля не более 60 км/ч. Такое утверждение не опровергнуто, поскольку в ходе досудебного расследования эта версия событий не проверялась.

Суд оправдал водителя в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Напомним, днем 13 декабря в центре Николаева произошло ДТП — автомобиль полиции въехал в троллейбус.