Мукачевская епархия Украинской православной церкви (МП) перепела песню «Батько наш — Бандера, Україна — мати» на свой манер.

Видео опубликовала Винницкая епархия УПЦ (МП).

В перепеве звучат слова «Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати. Ми за свою церкву будем воювати». Также присутствуют слова «Церква Православна нас оберігає і за Україну Господа благає», и «Боже, милосердний, дай нам покаяння, щоб за Україну вистоять страждання».

Отметим, что оригинал песни под названием «Батько наш — Бандера, Україна — мати» в информпространстве впервые появился 4 марта 2019 года. Его исполняли также священники, однако Православной церкви Украины, под руководством митрофорного протоиерея отца Анатолия Зинкевича. Запись была опубликована уже после смерти священника.

Как сообщалось ранее, после российского вторжения глава российской православной церкви патриарх Кирилл фактически поддержал агрессию России. В то же время, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий осудил полномасштабное вторжение России в Украину, выразил поддержку украинским военным и обратился к Владимиру Путину с призывом «немедленно прекратить братоубийственную войну». Ряд священников УПЦ МП даже прекратил вспоминать во время богослужений имя Кирилла как своего патриарха.

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против десяти деятелей Украинской православной церкви московского патриархата. Среди них бывший народный депутат и диакон Вадим Новинский, а также наместник Киево-Печерской лавры владыка Павел (Лебедь).

Также духовенство и верующие УПЦ обнародовали видеообращение, в котором задают епископату 10 вопросов о статусе их церкви, выходе из РПЦ, осуждении позиции патриарха Кирилла и другие.