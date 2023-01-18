По состоянию на среду, 18 января, в Николаевской области повреждено частично или полностью более 10 тысяч жилых домов и около 100 медицинских учреждений.
Об этом сообщили в Николаевской ОВА.
В общей сложности по области повреждено частично или полностью 15394 гражданских объекта. Из них:
В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны. В настоящее время без газоснабжения всего 5437 потребителей.
В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 49 населенных пунктах (из них в девяти – частично) Баштанского и Николаевского районов.
Напомним, что вечером 17 января, с 21:50 и 22:40, российские войска интенсивно обстреляли Очаков Николаевской области из реактивных систем залпового огня.
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По состоянию на среду, 18 января, в Николаевской области повреждено частично или полностью более 10 тысяч жилых домов и около 100 медицинских учреждений.
Об этом сообщили в Николаевской ОВА.
В общей сложности по области повреждено частично или полностью 15394 гражданских объекта. Из них:
В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны. В настоящее время без газоснабжения всего 5437 потребителей.
В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 49 населенных пунктах (из них в девяти – частично) Баштанского и Николаевского районов.
Напомним, что вечером 17 января, с 21:50 и 22:40, российские войска интенсивно обстреляли Очаков Николаевской области из реактивных систем залпового огня.