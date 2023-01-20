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В поселке Зайчевское Николаевского района 18 января между кабиной и полуприцепом грузовика сдетонировал кассетный боеприпас реактивной системы залпового огня «Ураган». Ранее автомобиль попал под обстрел в Херсонской области.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
В ГСЧС отметили, что взрывоопасный предмет попал на тент автомобиля DAF в Херсонской области во время вражеских обстрелов.
—Водитель на транспортном средстве попал под российские обстрелы. Боеприпас сразу не сдетонировал, а позже упал и взорвался, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 28 декабря в Ингульском районе Николаева от детонации кассетного снаряда пострадала 52-летняя местная жительница.
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В поселке Зайчевское Николаевского района 18 января между кабиной и полуприцепом грузовика сдетонировал кассетный боеприпас реактивной системы залпового огня «Ураган». Ранее автомобиль попал под обстрел в Херсонской области.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
В ГСЧС отметили, что взрывоопасный предмет попал на тент автомобиля DAF в Херсонской области во время вражеских обстрелов.
—Водитель на транспортном средстве попал под российские обстрелы. Боеприпас сразу не сдетонировал, а позже упал и взорвался, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 28 декабря в Ингульском районе Николаева от детонации кассетного снаряда пострадала 52-летняя местная жительница.